Yext
Yext Informační technolog (IT) Platy

Mediánový kompenzační balíček Informační technolog (IT) ve společnosti Yext činí celkem $115K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yext. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Mediánový balíček
company icon
Yext
Analyst
New York, NY
Celkem za rok
$115K
Pozice
Analyst
Základní
$110K
Stock (/yr)
$5K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Yext?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Yext podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Informační technolog (IT) ve společnosti Yext představuje roční celkovou odměnu $140,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yext pro pozici Informační technolog (IT) je $95,000.

Další zdroje

