Yellow.ai
Yellow.ai Lidské zdroje Platy

Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in India ve společnosti Yellow.ai se pohybuje od ₹611K do ₹871K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yellow.ai. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$8K - $9.3K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$6.9K$8K$9.3K$9.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti Yellow.ai in India představuje roční celkovou odměnu ₹871,470. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yellow.ai pro pozici Lidské zdroje in India je ₹610,774.

