Yellow Card App
Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in South Africa ve společnosti Yellow Card App se pohybuje od ZAR 466K do ZAR 662K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yellow Card App. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$30.2K - $34.4K
South Africa
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Yellow Card App?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Yellow Card App in South Africa představuje roční celkovou odměnu ZAR 662,461. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yellow Card App pro pozici Softwarový inženýr in South Africa je ZAR 465,968.

Další zdroje

