Seznam společností
YDS
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

YDS Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti YDS se pohybuje od $136K do $186K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti YDS. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$146K - $176K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$136K$146K$176K$186K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Softwarový inženýr příspěvků v YDS k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u YDS?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti YDS in United States představuje roční celkovou odměnu $185,600. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti YDS pro pozici Softwarový inženýr in United States je $136,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro YDS

Související společnosti

  • Netflix
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Microsoft
  • Stripe
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yds/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.