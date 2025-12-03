Seznam společností
Yassir
Yassir Obchodní analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Obchodní analytik in Egypt ve společnosti Yassir se pohybuje od EGP 43.3K do EGP 62.9K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yassir. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$1K - $1.2K
Egypt
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$892.1$1K$1.2K$1.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Yassir?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Obchodní analytik ve společnosti Yassir in Egypt představuje roční celkovou odměnu EGP 62,896. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yassir pro pozici Obchodní analytik in Egypt je EGP 43,340.

Další zdroje

