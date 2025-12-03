Seznam společností
Yardi
Yardi Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in Romania ve společnosti Yardi se pohybuje od RON 224K do RON 306K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yardi. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$55K - $65.3K
Romania
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$50.8K$55K$65.3K$69.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Yardi?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Yardi in Romania představuje roční celkovou odměnu RON 306,360. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yardi pro pozici Produktový designér in Romania je RON 223,776.

Další zdroje

