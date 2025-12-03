Seznam společností
Yara International
Yara International Technický programový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Technický programový manažer in Spain ve společnosti Yara International se pohybuje od €49.4K do €70.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yara International. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$64.6K - $76.6K
Spain
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$56.9K$64.6K$76.6K$80.8K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Yara International?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Yara International in Spain představuje roční celkovou odměnu €70,197. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yara International pro pozici Technický programový manažer in Spain je €49,443.

Další zdroje

