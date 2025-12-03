Seznam společností
Yanolja
Yanolja Lidské zdroje Platy

Mediánový kompenzační balíček Lidské zdroje in Korea, South ve společnosti Yanolja činí celkem ₩74.1M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yanolja. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Mediánový balíček
company icon
Yanolja
Human Resources
Seoul, KG, Korea, South
Celkem za rok
$52K
Pozice
P4
Základní
$52K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Yanolja?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Přispět

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti Yanolja in Korea, South představuje roční celkovou odměnu ₩78,913,825. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yanolja pro pozici Lidské zdroje in Korea, South je ₩74,097,348.

Další zdroje

