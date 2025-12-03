Seznam společností
Yanfeng Automotive Interiors
Yanfeng Automotive Interiors Programový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Programový manažer in United States ve společnosti Yanfeng Automotive Interiors se pohybuje od $101K do $138K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yanfeng Automotive Interiors. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$109K - $130K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$101K$109K$130K$138K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Yanfeng Automotive Interiors?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Programový manažer ve společnosti Yanfeng Automotive Interiors in United States představuje roční celkovou odměnu $138,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yanfeng Automotive Interiors pro pozici Programový manažer in United States je $100,800.

Další zdroje

