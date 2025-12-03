Seznam společností
Y&L Consulting
Y&L Consulting
Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in Romania ve společnosti Y&L Consulting se pohybuje od RON 59.4K do RON 84.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Y&L Consulting. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$15.3K - $18.1K
Romania
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$13.5K$15.3K$18.1K$19.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Y&L Consulting?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Y&L Consulting in Romania představuje roční celkovou odměnu RON 84,345. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Y&L Consulting pro pozici Softwarový inženýr in Romania je RON 59,408.

Další zdroje

