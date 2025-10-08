Kompenzace Bezpečnostní softwarový inženýr in Russia ve společnosti Yandex se pohybuje od RUB 3M year pro G16 do RUB 4.82M year pro G17. Mediánový yearní kompenzační balíček in Russia činí celkem RUB 3.29M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yandex. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
G14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
G15
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
G16
RUB 3M
RUB 2.78M
RUB 0
RUB 217K
G17
RUB 4.81M
RUB 4.37M
RUB 0
RUB 443K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Yandex podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.