Kompenzace Inženýr strojového učení in Moscow Metro Area ve společnosti Yandex se pohybuje od RUB 1.47M year pro G14 do RUB 5.74M year pro G17. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yandex. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
G14
RUB 1.47M
RUB 1.38M
RUB 0
RUB 88.1K
G15
RUB 2.87M
RUB 2.64M
RUB 4.8K
RUB 225K
G16
RUB 4.35M
RUB 3.83M
RUB 122K
RUB 406K
G17
RUB 5.74M
RUB 4.75M
RUB 195K
RUB 790K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Yandex podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.