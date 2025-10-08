Kompenzace Backend softwarový inženýr in Moscow Metro Area ve společnosti Yandex se pohybuje od RUB 1.92M year pro G14 do RUB 8.38M year pro G18. Mediánový yearní kompenzační balíček in Moscow Metro Area činí celkem RUB 3.62M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yandex. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
G14
RUB 1.92M
RUB 1.84M
RUB 27.3K
RUB 57.1K
G15
RUB 2.76M
RUB 2.54M
RUB 90.6K
RUB 129K
G16
RUB 4.45M
RUB 3.91M
RUB 127K
RUB 411K
G17
RUB 6.12M
RUB 5.07M
RUB 222K
RUB 832K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Yandex podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.