Yalo
Yalo Manažer produktového designu Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer produktového designu in Colombia ve společnosti Yalo se pohybuje od COP 211.13M do COP 295.07M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yalo. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$57.6K - $69.8K
Colombia
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Yalo?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer produktového designu ve společnosti Yalo in Colombia představuje roční celkovou odměnu COP 295,067,845. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yalo pro pozici Manažer produktového designu in Colombia je COP 211,126,131.

