Yalantis
Yalantis Prodej Platy

Průměrná celková kompenzace Prodej in Poland ve společnosti Yalantis se pohybuje od PLN 110K do PLN 154K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yalantis. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$32.4K - $39.2K
Poland
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$29.9K$32.4K$39.2K$41.8K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Yalantis?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prodej ve společnosti Yalantis in Poland představuje roční celkovou odměnu PLN 154,303. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yalantis pro pozici Prodej in Poland je PLN 110,407.

Další zdroje

