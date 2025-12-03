Seznam společností
Yalantis
Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in Ukraine ve společnosti Yalantis se pohybuje od UAH 984K do UAH 1.43M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yalantis. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

$27K - $30.7K
Ukraine
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Yalantis?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Lidské zdroje ve společnosti Yalantis in Ukraine představuje roční celkovou odměnu UAH 1,434,194. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yalantis pro pozici Lidské zdroje in Ukraine je UAH 984,489.

