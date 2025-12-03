Seznam společností
Yadro
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Analytik kybernetické bezpečnosti

  • Všechny platy Analytik kybernetické bezpečnosti

Yadro Analytik kybernetické bezpečnosti Platy

Průměrná celková kompenzace Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti Yadro se pohybuje od RUB 3.08M do RUB 4.37M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yadro. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$44.5K - $50.7K
Russia
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$39.3K$44.5K$50.7K$55.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Analytik kybernetické bezpečnosti příspěvků v Yadro k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Yadro?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Analytik kybernetické bezpečnosti nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti Yadro představuje roční celkovou odměnu RUB 4,372,617. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yadro pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti je RUB 3,075,654.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Yadro

Související společnosti

  • PayPal
  • Databricks
  • Coinbase
  • Google
  • Square
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yadro/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.