Yadro
Yadro Personalista Platy

Průměrná celková kompenzace Personalista in Russia ve společnosti Yadro se pohybuje od RUB 2.63M do RUB 3.68M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Yadro. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$36.5K - $44.2K
Russia
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$33.7K$36.5K$44.2K$47.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Yadro?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Personalista ve společnosti Yadro in Russia představuje roční celkovou odměnu RUB 3,680,018. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Yadro pro pozici Personalista in Russia je RUB 2,633,117.

Další zdroje

