Y Combinator Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in Singapore ve společnosti Y Combinator se pohybuje od SGD 170K do SGD 242K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Y Combinator. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Jaké jsou kariérní úrovně u Y Combinator?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Y Combinator in Singapore představuje roční celkovou odměnu SGD 241,917. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Y Combinator pro pozici Softwarový inženýr in Singapore je SGD 170,394.

