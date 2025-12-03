Seznam společností
XYZ Robotics
Průměrná celková kompenzace Architekt řešení in United States ve společnosti XYZ Robotics se pohybuje od $146K do $212K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti XYZ Robotics. Naposledy aktualizováno: 12/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$167K - $191K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$146K$167K$191K$212K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti XYZ Robotics podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti XYZ Robotics in United States představuje roční celkovou odměnu $212,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti XYZ Robotics pro pozici Architekt řešení in United States je $145,800.

Další zdroje

