XPO Logistics
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

XPO Logistics Datový analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in United States ve společnosti XPO Logistics činí celkem $142K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti XPO Logistics. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Mediánový balíček
company icon
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
Celkem za rok
$142K
Pozice
L4
Základní
$123K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19K
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
12 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u XPO Logistics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti XPO Logistics in United States představuje roční celkovou odměnu $163,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti XPO Logistics pro pozici Datový analytik in United States je $142,000.

