Xperi
Xperi Technický programový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Technický programový manažer in United States ve společnosti Xperi se pohybuje od $171K do $238K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Xperi. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Průměrná celková kompenzace

$183K - $215K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$171K$183K$215K$238K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Xperi podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Xperi in United States představuje roční celkovou odměnu $237,510. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Xperi pro pozici Technický programový manažer in United States je $170,520.

Další zdroje