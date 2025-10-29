Seznam společností
Xperi
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

Xperi Manažer softwarového inženýrství Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in India ve společnosti Xperi činí celkem ₹6.5M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Xperi. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Mediánový balíček
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹6.5M
Pozice
SDM 3
Základní
₹5.2M
Stock (/yr)
₹520K
Bonus
₹780K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
15 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Xperi?
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Xperi podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Xperi in India představuje roční celkovou odměnu ₹8,296,672. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Xperi pro pozici Manažer softwarového inženýrství in India je ₹6,848,115.

Další zdroje