Xperi
Xperi Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in India ve společnosti Xperi činí celkem ₹4.3M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Xperi. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Mediánový balíček
company icon
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹4.3M
Pozice
L3
Základní
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
12 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Xperi?
+₹5.03M
+₹7.71M
+₹1.73M
+₹3.03M
+₹1.91M
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Xperi podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Xperi in India představuje roční celkovou odměnu ₹6,121,501. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Xperi pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹4,445,140.

Další zdroje