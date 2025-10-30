Seznam společností
XPENG Motors 小鹏汽车
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

XPENG Motors 小鹏汽车 Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti XPENG Motors 小鹏汽车 činí celkem $300K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti XPENG Motors 小鹏汽车. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Mediánový balíček
company icon
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
Celkem za rok
$300K
Pozice
L5
Základní
$200K
Stock (/yr)
$100K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u XPENG Motors 小鹏汽车?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti XPENG Motors 小鹏汽车 podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti XPENG Motors 小鹏汽车 in United States představuje roční celkovou odměnu $430,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti XPENG Motors 小鹏汽车 pro pozici Softwarový inženýr in United States je $280,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro XPENG Motors 小鹏汽车

Související společnosti

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje