Průměrná celková kompenzace Prodej in Netherlands ve společnosti XPENG Motors 小鹏汽车 se pohybuje od €43.3K do €60.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti XPENG Motors 小鹏汽车. Naposledy aktualizováno: 10/30/2025

Průměrná celková kompenzace

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti XPENG Motors 小鹏汽车 podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prodej ve společnosti XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands představuje roční celkovou odměnu €60,264. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti XPENG Motors 小鹏汽车 pro pozici Prodej in Netherlands je €43,266.

