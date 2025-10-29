Seznam společností
Xilinx
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Xilinx Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Xilinx se pohybuje od $153K year pro E3 do $362K year pro E8. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $280K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Xilinx. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
E3
Software Engineer 1(Začátečnická úroveň)
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
Software Engineer 2
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
Senior Software Engineer 1
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
Senior Software Engineer 2
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Xilinx podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Xilinx in United States představuje roční celkovou odměnu $361,667. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Xilinx pro pozici Softwarový inženýr in United States je $204,000.

Další zdroje