Xilinx
Xilinx Finanční analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Finanční analytik in United States ve společnosti Xilinx se pohybuje od $86.5K do $123K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Xilinx. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Průměrná celková kompenzace

$99.2K - $116K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$86.5K$99.2K$116K$123K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Xilinx podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti Xilinx in United States představuje roční celkovou odměnu $123,435. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Xilinx pro pozici Finanční analytik in United States je $86,510.

Další zdroje