Xiaomi Platy

Platy ve společnosti Xiaomi se pohybují od $19,587 celkové roční kompenzace pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti na dolním konci až po $522,375 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Xiaomi. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $43.6K
Účetní
$49.8K
Manažer obchodních operací
$124K

Obchodní rozvoj
$106K
Zákaznické služby
$24.1K
Hardwarový inženýr
$56.5K
Marketing
$197K
Produktový manažer
$69.8K
Projektový manažer
$45.3K
Prodej
$51.3K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$19.6K
Manažer softwarového inženýrství
$522K
Architekt řešení
$236K
Technický programový manažer
$47.1K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Xiaomi، Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $522,375 است.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Xiaomi برابر $53,899 است.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Xiaomi

