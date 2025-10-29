Seznam společností
Xero
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

Xero Manažer softwarového inženýrství Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Canada ve společnosti Xero činí celkem CA$201K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Xero. Naposledy aktualizováno: 10/29/2025

Mediánový balíček
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Celkem za rok
CA$201K
Pozice
Základní
CA$179K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bonus
CA$0
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Xero?
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Xero podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Xero in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$232,958. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Xero pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Canada je CA$200,755.

Doporučené pozice

Další zdroje