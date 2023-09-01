Seznam společností
Xe.com
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Xe.com Platy

Platy ve společnosti Xe.com se pohybují od $54,170 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $58,133 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Xe.com. Naposledy aktualizováno: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $58.1K
Obchodní analytik
$54.2K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Xe.com je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $58,133. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Xe.com je $56,151.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Xe.com

Související společnosti

  • Pinterest
  • Facebook
  • Roblox
  • SoFi
  • Snap
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/xecom/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.