X1 Card Platy

Mediánový plat společnosti X1 Card činí $150,750 pro pozici Produktový designér . Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti X1 Card. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Produktový designér
$151K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti X1 Card je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $150,750. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti X1 Card je $150,750.

