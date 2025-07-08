Seznam společností
Wrike
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Wrike Platy

Platy ve společnosti Wrike se pohybují od $10,455 celkové roční kompenzace pro pozici Technický spisovatel na dolním konci až po $82,867 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Wrike. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $82.9K
Datový analytik
$64.6K
Technický spisovatel
$10.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

أعلى وظيفة أجراً في Wrike هي Softwarový inženýr بتعويض إجمالي سنوي قدره $82,867. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Wrike هو $64,563.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Wrike

Související společnosti

  • Microsoft
  • Coinbase
  • PayPal
  • Netflix
  • Apple
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje