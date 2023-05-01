Seznam společností
Wpromote
Wpromote Platy

Platy ve společnosti Wpromote se pohybují od $73,000 celkové roční kompenzace pro pozici Marketing na dolním konci až po $112,933 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Wpromote. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Marketing
Median $73K
Softwarový inženýr
Median $110K
Datový vědec
$113K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Wpromote je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $112,933. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Wpromote je $110,000.

