Seznam společností
Woundtech
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Woundtech Platy

Platy ve společnosti Woundtech se pohybují od $5,213 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $203,975 pro pozici Obchodní rozvoj na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Woundtech. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Obchodní rozvoj
$204K
Zákaznické služby
$5.2K
Programový manažer
$189K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Woundtech je Obchodní rozvoj at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $203,975. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Woundtech je $189,050.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Woundtech

Související společnosti

  • Spotify
  • Intuit
  • Stripe
  • PayPal
  • DoorDash
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje