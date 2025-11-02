Seznam společností
Workday
Workday Rizikový kapitalista Platy

Průměrná celková kompenzace Rizikový kapitalista in Ireland ve společnosti Workday se pohybuje od €90K do €131K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Workday. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

€103K - €118K
Ireland
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
€90K€103K€118K€131K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Workday podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Rizikový kapitalista ve společnosti Workday in Ireland představuje roční celkovou odměnu €131,040. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Workday pro pozici Rizikový kapitalista in Ireland je €89,951.

