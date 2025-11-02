Seznam společností
Workday
  • Platy
  • Architekt řešení

  • Všechny platy Architekt řešení

Workday Architekt řešení Platy

Kompenzace Architekt řešení in United States ve společnosti Workday se pohybuje od $224K year pro P4 do $270K year pro P5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $230K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Workday. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$224K
$155K
$32.1K
$36.3K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Workday podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Zahrnuté pozice

Datový architekt

Architekt cloudové bezpečnosti

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Workday in United States představuje roční celkovou odměnu $388,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Workday pro pozici Architekt řešení in United States je $215,000.

Další zdroje