Kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti Workday se pohybuje od $213K year pro M2 do $510K year pro M5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $430K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Workday. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
M2
$213K
$173K
$33.3K
$6.7K
M3
$300K
$213K
$70K
$17.8K
M4
$406K
$237K
$144K
$25.4K
M5
$510K
$262K
$215K
$32.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Workday podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)