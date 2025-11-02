Kompenzace Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti Workday se pohybuje od $194K year pro P3 do $306K year pro P4. Mediánový yearní kompenzační balíček činí celkem $218K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Workday. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$194K
$149K
$40K
$5K
P4
$306K
$194K
$92.3K
$20.3K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Workday podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)