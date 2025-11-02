Seznam společností
Workday
Workday Copywriter Platy

Průměrná celková kompenzace Copywriter in United Kingdom ve společnosti Workday se pohybuje od £63.6K do £88.6K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Workday. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměrná celková kompenzace

£68.1K - £80.2K
United Kingdom
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
£63.6K£68.1K£80.2K£88.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Workday podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Copywriter ve společnosti Workday in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £88,569. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Workday pro pozici Copywriter in United Kingdom je £63,588.

