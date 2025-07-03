Seznam společností
Wittur Elevator Components
Wittur Elevator Components Platy

Mediánový plat společnosti Wittur Elevator Components činí $65,398 pro pozici Strojní inženýr . Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Wittur Elevator Components. Naposledy aktualizováno: 11/19/2025

Strojní inženýr
$65.4K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Wittur Elevator Components je Strojní inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $65,398. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Wittur Elevator Components je $65,398.

