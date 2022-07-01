Seznam společností
Wisk
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Wisk Platy

Platy ve společnosti Wisk se pohybují od $100,500 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $232,155 pro pozici Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Wisk. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $176K
Letecký inženýr
$153K
Hardwarový inženýr
$232K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Lidské zdroje
$133K
Strojní inženýr
$216K
Produktový designér
$101K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Wisk je Hardwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $232,155. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Wisk je $164,130.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Wisk

Související společnosti

  • Bluecore
  • SAS Software
  • Degreed
  • WHOOP
  • PlayVS
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje