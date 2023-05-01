Seznam společností
WisdomTree
WisdomTree Platy

Platy ve společnosti WisdomTree se pohybují od $85,570 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $338,300 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti WisdomTree. Naposledy aktualizováno: 9/11/2025

Administrativní asistent
$85.6K
Obchodní analytik
$151K
Datový analytik
$87.4K

Produktový manažer
$338K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti WisdomTree je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $338,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti WisdomTree je $119,093.

