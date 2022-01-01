Seznam společností
Willis Towers Watson
Willis Towers Watson Platy

Platy ve společnosti Willis Towers Watson se pohybují od $19,281 celkové roční kompenzace pro pozici Cybersecurity Analyst na dolním konci až po $227,515 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Willis Towers Watson. Naposledy aktualizováno: 10/10/2025

$160K

Aktuar
Median $123K
Obchodní analytik
Median $65K
Manažerský konzultant
Median $90K

Produktový manažer
Median $107K
Obchodní rozvoj
$46.5K
Zákaznické služby
$69.7K
Datový vědec
$41.7K
Projektový manažer
$79K
Prodej
$63.2K
Cybersecurity Analyst
$19.3K
Softwarový inženýr
$54.1K
Manažer softwarového inženýrství
Median $120K
Architekt řešení
$228K
Celková odměna
$81.3K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Willis Towers Watson je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $227,515. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Willis Towers Watson je $74,339.

Související společnosti

  • EQ
  • Aon
  • BlackRock
  • Jack Henry & Associates
  • Broadridge
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

