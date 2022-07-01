Seznam společností
Wildlife Studios
Wildlife Studios Platy

Platy ve společnosti Wildlife Studios se pohybují od $19,813 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $767,820 pro pozici Manažer produktového designu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Wildlife Studios. Naposledy aktualizováno: 10/17/2025

Softwarový inženýr
Median $19.8K

Softwarový inženýr videoher

Manažer softwarového inženýrství
Median $108K
Obchodní analytik
$43.5K

Datový analytik
$39.5K
Datový vědec
$177K
Produktový designér
$23.2K
Manažer produktového designu
$768K
Produktový manažer
$26.1K
Programový manažer
$105K
Projektový manažer
$130K
Personalista
$22.3K
Architekt řešení
$23.1K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Wildlife Studios je Manažer produktového designu at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $767,820. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Wildlife Studios je $41,538.

Další zdroje