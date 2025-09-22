Kompenzace Softwarový inženýr in Brazil ve společnosti WEX se pohybuje od R$118K year pro Software Engineer II do R$168K year pro Software Engineer III. Mediánový yearní kompenzační balíček in Brazil činí celkem R$153K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti WEX. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
