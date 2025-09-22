Seznam společností
WEX
WEX Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in Brazil ve společnosti WEX se pohybuje od R$118K year pro Software Engineer II do R$168K year pro Software Engineer III. Mediánový yearní kompenzační balíček in Brazil činí celkem R$153K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti WEX. Naposledy aktualizováno: 9/22/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začátečnická úroveň)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
R$885K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u WEX?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti WEX in Brazil představuje roční celkovou odměnu R$198,930. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti WEX pro pozici Softwarový inženýr in Brazil je R$154,969.

Další zdroje