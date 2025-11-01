Seznam společností
Westlake Chemical
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

Westlake Chemical Datový analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in United States ve společnosti Westlake Chemical činí celkem $177K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Westlake Chemical. Naposledy aktualizováno: 11/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Westlake Chemical
Data Scientist
Houston, TX
Celkem za rok
$177K
Pozice
L3
Základní
$150K
Stock (/yr)
$7K
Bonus
$20K
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Westlake Chemical?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Westlake Chemical in United States představuje roční celkovou odměnu $185,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Westlake Chemical pro pozici Datový analytik in United States je $177,000.

