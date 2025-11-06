Seznam společností
Western Union
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Pune Metropolitan Region

Western Union Softwarový inženýr Platy v Pune Metropolitan Region

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Pune Metropolitan Region ve společnosti Western Union činí celkem ₹1.85M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Western Union. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
Western Union
DevOps Engineer
Pune, MH, India
Celkem za rok
₹1.85M
Pozice
Junior
Základní
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Western Union in Pune Metropolitan Region představuje roční celkovou odměnu ₹3,030,526. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Western Union pro pozici Softwarový inženýr in Pune Metropolitan Region je ₹1,846,136.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Western Union

Související společnosti

  • PayPal
  • Square
  • Dropbox
  • Databricks
  • Lyft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje