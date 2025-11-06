Seznam společností
Western Union
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

  • Pune Metropolitan Region

Western Union Datový analytik Platy v Pune Metropolitan Region

Mediánový kompenzační balíček Datový analytik in Pune Metropolitan Region ve společnosti Western Union činí celkem ₹2.72M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Western Union. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Mediánový balíček
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Celkem za rok
₹2.72M
Pozice
-
Základní
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹210K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Datový analytik nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Western Union in Pune Metropolitan Region představuje roční celkovou odměnu ₹5,262,392. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Western Union pro pozici Datový analytik in Pune Metropolitan Region je ₹2,514,287.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Western Union

Související společnosti

  • PayPal
  • Square
  • Dropbox
  • Databricks
  • Lyft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje