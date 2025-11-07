Seznam společností
Wells Fargo
  • Platy
  • Softwarový inženýr
  • L4

Softwarový inženýr Úroveň

L4

Úrovně v Wells Fargo

  1. L1Associate Software Engineer
  2. L2Software Engineer
  3. L3Senior Software Engineer
Průměr Ročně Celkové odměňování
$183,632
Základní plat
$167,158
Akciové opce ()
$1,053
Bonus
$15,421
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější údaje o platech
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Další zdroje